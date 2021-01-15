Почали частіше хворіти: чому школярі не повернуться до школи до кінця локдауну

В Україні збільшилася кількість заражень коронавірусом серед дітей. Всього за час пандемії коронавірус підтвердили у 62 333 дітей, саме тому діти є достатньо активним переносником вірусу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пояснюючи, чому діти не можуть піти у школу до закінчення локдауну.

За його словами, в листопаді показник захворюваності серед дітей становив 3,1% від загальної кількості хворих. У грудні відсоток дітей хворих Covid-19 виріс до 5,9% від загальної кількості.

– Діти почали частіше хворіти з проявами симптомів. На початку епідемії вони хворіли без симптомів. Зараз вже з симптомами, зокрема і з госпіталізаціями, – заявив Степанов.

Міністр зазначив, що у разі, якщо діти зараз вийдуть на навчання в школи, це призведе до зростання інфікування.

– Більшість заражень дітей відбувається без симптомів. Тому виявлення інфікованих і не допущення їх в колективи буде просто неможливо на даному етапі. Якщо у дітей з’являються прояви хвороби – це значить напередодні протягом трьох днів поспіль вона заражала і учнів, і вчителів, – додав Степанов.

Він заявив, що діти повинні до закінчення жорсткого карантину, до 25 січня, навчатися дистанційно.

Кличко просить пустити дітей до школи

13 січня міський голова Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням дозволити учням молодших класів ходити до школи під час локдауну.

Він зазначив, що повернення у школи учнів поліпшить і процес навчання, і дозволить їхнім батькам спокійно працювати.