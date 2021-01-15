Степанов назвал компанию, которая закупит вакцину для Украины

Британское закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцины от Covid-19 для Украины, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга.

— На внеочередном заседании правительства принято решение, что закупки вакцины от Covid-19 будет проводить международная организация Crown Agents. У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов, — сказал он.

Степанов отметил, что компания занимается закупкой вакцин от Covid-19 для разных стран, в частности для Великобритании.

— Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП Медицинские закупки Украины была крайне неэффективной. Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании, — добавил министр.

Украинская фармацевтическая компания Лекхим планирует в 2022 году начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от коронавируса.

компания заключила соглашение с китайским производителем по дистрибуции и локализации производства в Украине на пять лет.