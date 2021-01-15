Степанов назвав компанію, яка закупить вакцину для України

Британське закупівельне агентство Crown Agents виконуватиме закупку вакцини від Covid–19 для України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час прес–брифінгу.

– На позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення, що закупівлі вакцини від Covid–19 проводитиме міжнародна організація Crown Agents. У неї будуть всі повноваження на укладання контрактів відповідно до проведених МОЗ та керівництвом держави переговорами, а також логістичний супровід вантажів, – сказав він.

Степанов зазначив, що компанія займається закупівлею вакцин від Covid–19 для різних країн, зокрема для Великої Британії.

– Ми змінили закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року роботу ДП Медичні закупівлі України було вкрай неефективним. Неефективною я вважаю організацію процесу керівництвом цієї компанії, – додав міністр.

Українська фармацевтична компанія Лекхім планує у 2022 році розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу.

Компанія уклала угоду з китайським виробником щодо дистрибуції та локалізації виробництва в Україні на п’ять років.