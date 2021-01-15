PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Степанов назвав компанію, яка закупить вакцину для України

Британське закупівельне агентство Crown Agents виконуватиме закупку вакцини від Covid19 для України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час пресбрифінгу.

На позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення, що закупівлі вакцини від Covid19 проводитиме міжнародна організація Crown Agents.

У неї будуть всі повноваження на укладання контрактів відповідно до проведених МОЗ та керівництвом держави переговорами, а також логістичний супровід вантажів, сказав він.

Степанов зазначив, що компанія займається закупівлею вакцин від Covid19 для різних країн, зокрема для Великої Британії.

Ми змінили закупівельну організацію, оскільки за підсумками 2020 року роботу ДП Медичні закупівлі України було вкрай неефективним. Неефективною я вважаю організацію процесу керівництвом цієї компанії, додав міністр.

Читайте
Україна відмовиться від вакцини Sinovac, якщо ефективність буде меншою за 70%

Українська фармацевтична компанія Лекхім планує у 2022 році розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу.

Компанія уклала угоду з китайським виробником щодо дистрибуції та локалізації виробництва в Україні на п’ять років.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка