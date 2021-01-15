Украинцы будут получать паспорта о проведении вакцинации от Covid-19

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале, граждане Украины будут получать паспорта о проведении вакцинации от Covid-19 так же, как и граждане Европейского союза.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволили Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

— Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать так же и граждане Украины , — рассказал Степанов.

Паспорта в Польше

В Польше люди, которые будут привиты второй дозой от коронавируса, получат документ о подтверждении вакцинации.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская. Она отметила, что после вакцинации людям поступит подтверждение в виде QR-кода, который можно загрузить из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения.

Документ можно будет распечатать в пункте вакцинации.