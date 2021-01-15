Українці отримуватимуть паспорти про проведення вакцинації від Covid-19

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому, громадяни України будуть отримувати паспорти про проведення вакцинації від Covid-19 так само, як і громадяни Європейського союзу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дозволили Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

– Ми зробили серйозні кроки з країнами, які є виробниками цих вакцин. Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні. І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які будуть отримувати громадяни Європейського союзу, будуть отримувати так само і громадяни України, – розповів Степанов.

Паспорти у Польщі

У Польщі люди, які щепляться другою дозою від коронавірусу, отримаютьдокумент про проведення вакцинації.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров’я Польщі Анна Голавська. Вона зазначила, що після вакцинації людям надійде підтвердження у вигляді QR-коду, який можна завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду чи облікового запису системи охорони здоров’я.

Документ можна буде роздрукувати в пункті вакцинації.