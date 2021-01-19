19 січня пройшло засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Одним з принципових питань роботи залишається визначення точок розвороту автобусів-човників, які мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ Щастя.

– Українська сторона звернулась із проханням до Координатора ОБСЄ в Гуманітарній групі Посла Т. Фріша сприяти визначенню точок розвертання за допомогою Координатора Підгрупи з безпеки, – повідомила Українська делегація в ТКГ.

Щодо обміну взаємно утриманими особами

Керівник Гуманітарної підгрупи народний депутат України Галина Третьякова запропонувала російській стороні розблокувати процес обміну, ОБСЄ – підтримати розблокування.

Під час засідання Політичної підгрупи її Координатор також представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони щодо подальших кроків щодо вирішення конфлікту.

Візит глави ОБСЄ в Україну

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 19 січня приїхала в Україну з робочим візитом.

У рамках візиту вона проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Голова ОБСЄ також відвідає разом з міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.