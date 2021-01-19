В МИД Украины рассчитывают, что председательство Швеции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поспособствует решению конфликта на Востоке Украины.

Об этом во время совместного брифинга с действующим главой ОБСЕ Анн Линде заявил министр Дмитрий Кулеба.

— Украина выполнила свои обязательства, взятые на саммите лидеров Нормандского формата в Париже. Однако мы не видим взаимности со стороны России. Рассчитываем, что шведское председательство в ОБСЕ сыграет важную роль в изменении этой ситуации к лучшему и в мотивировании РФ к конструктивной работе в ТКГ, — отметил Дмитрий Кулеба.

В то же время Анн Линде выразила свою поддержку Украине.

Новый глава ОБСЕ

В 2021 году началось председательство Швеции в ОБСЕ. Страна является дружественной к Украине, из-за чего возможны сдвиги в урегулировании ситуации на Донбассе.

Визит в Украину главы ОБСЕ Анн Линде является ее первой зарубежной поездкой в ​​новом статусе.

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