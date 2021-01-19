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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Виявити акаунт педофіла до першого поста: в Україні розробляють технології

Найближчим часом в Україні можуть запрацювати технології, завдяки яким правоохоронці зможуть визначати потенційно небезпечні акаунти у соцмережах ще до перших публікацій їхніх власників.

Про це під час міжнародної конференції Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики повідомила заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

– У світі уже вміють визначати екстремістів у соцмережах ще до того, як вони зробили свої перші пости чи публікації. Науковці України також запропонували підхід до перевірки достовірності персональних даних користувачів соціальних мереж, – зазначила Тетяна Ковальчук.

Завдяки цьому правоохоронці зможуть визначати гіпотетичних педофілів, кіберзлочинців, кібербулерів, маніпуляторів.

Крім того, спікер розповіла про випадки інтернет-шахрайств та збитків від них в Україні.

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– Нацполіцією за 2019 та 2020 роки виявлено понад 1,7 тис. інтернет-шахрайств. 86 млн грн – сума завданих збитків. Водночас розмір збитків у 2020 році збільшився порівняно з 2019-м удвічі, – додала Тетяна Ковальчук.

Як захиститися від кіберзлочинців

Українці нерідко стають жертвами злочинців, які діють через інтернет.

Шахраї викрадають гроші з карток та оформлюють кредити.

Як захиститися від інтернет-шахраїв, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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