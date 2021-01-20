Энергоатом, Укргидроэнерго и четыре электростанции перешли в управление Кабмина

Энергоатом, Укргидроэнерго, Нижнеднестровская ГЭС, Теплоэлектроцентраль-2 ЭСХАР, Калушская ТЭЦ-нова, Лисичанская ТЭЦ переходят в управление Кабмина.
Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, он поручил подготовить решение о передаче Минэнерго компаний Укрэнерго, Магистральные газопроводы Украины и Оператор рынка.
– По поручению президента Энергоатом, Укргидроэнерго, Нижнеднестровскя ГЭС и три ТЕЦ непосредственно перейдут к Кабинету министров. В то же время министерства экономики, финансов и энергетики подготовят решения о передаче Укрэнерго, Магистральных газопроводов Украины и Оператора рынка Министерству энергетики, – сказал глава правительства.
Шмыгаль отметил, что это необходимые шаги для интеграции Украины в европейские энергорынки.
Как будет работать цена на газ
Правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, и действовать она будет до конца отопительного сезона или карантина.
Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в среднем на 30%. Как это повлияет на рынок газа, читайте в материале Фактов ICTV.