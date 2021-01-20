Енергоатом, Укргідроенерго і чотири електростанції перейшли в управління Кабміну

Енергоатом, Укргідроенерго, Нижньодністровська ГЕС, ТЕЦ-2 ЕСХАР, Калуська ТЕЦ-нова, Лисичанська ТЕЦ переходять в управління Кабміну.

Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, він доручив підготувати рішення про передачу Міненерго компаній Укренерго, Магістральні газопроводи України та Оператор ринку.

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– За дорученням президента Енергоатом, Укргідроенерго, Нижньодністровська ГЕС і три ТЕЦ безпосередньо перейдуть до Кабінету міністрів. Водночас міністерства економіки, фінансів і енергетики підготують рішення про передачу Укренерго, Магістральних газопроводів України і Оператора ринку Міністерству енергетики, – сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що це необхідні кроки для інтеграції України в європейські енергоринки.

Як працюватиме ціна на газ

Уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр, і діятиме вона до завершення опалювального сезону або карантину.

Це рішення дозволить знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%. Як це вплине на ринок газу, читайте у матеріалі Фактів ICTV.