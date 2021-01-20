Метинвест вложит в модернизацию систем газоочистки на ММК Ильича ещё $26 млн

Металлургический комбинат имени Ильича, входящий в Группу Метинвест, продолжает модернизировать доменное производство: вслед за доменной печью №3, современными аспирационными установками оборудуют и доменную печь №5. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Основные строительные работы планируется завершить уже летом текущего года. Инвестиции в строительство аспирационных установок литейного двора и подбункерных помещений пятой домны составят $26 млн.

Основные работы по экологической модернизации ДП №5 проведут в два этапа. На первом этапе, без остановки доменной печи, будет построен комплекс систем аспирации, включающий закладку фундаментов, монтаж металлоконструкций, газоходов, зонтов и укрытий. Кроме того, будут подведены необходимые коммуникации и установлено оборудование рукавных фильтров.

На втором этапе, во время остановки печи на капитальный ремонт, будут подключены рукавные фильтры к системам аспирации литейных дворов и подбункерных помещений и выполнены пусконаладочные работы. На этом этапе будет завершено усиление существующих конструкций литейных дворов и обустроена прилегающая территория.

После ввода в эксплуатацию новых аспирационных установок доменной печи №5 остаточная запыленность будет ниже утвержденных нормативных показателей, отметили на предприятии.

Напомним, в 2020 году Группа Метинвест завершила модернизацию технологических газоочисток аглофабрики меткомбината имени Ильича — самого крупного в истории Украины экологического проекта. Стоимость реконструкции составила более 160 млн долларов.