Група дипломатів на чолі з головою ОБСЄ Анн Лінде 20 січня відвідали район проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, зокрема – КПВВ Золоте.

Через порушення з боку бойовиків робота цього пункту пропуску заблокована ще з 10 листопада 2020 року.

На зустрічі були присутні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та омбудсмен Людмила Денісова.

Зокрема, обмудсмен розповіла, що станом на січень 2021 року у слідчому ізоляторі Луганська перебуває троє полонених, ще шестеро – у Донецьку.

Протягом декількох наступних днів їх планують звільнити і доправити до Києва. Імена бранців наразі не розголошують.

Під час виступу очільниця ОБСЄ Анн Лінде запевнила, що в конфлікті з РФ беззаперечно підтримує Україну.















Україна – це наш пріоритет: голова ОБСЄ відвідала зону ООС та заблоковане КПВВ Золоте / 4 фотографии

– Хочу запевнити у моїй повній підтримці стосовно України. Одним з пріоритетів для нашої організації буде врегулювання кризи в Україні та навколо неї. Основою для цього будуть ті принципи та зобов’язання, які взяла на себе ОБСЄ. Також ми хочемо зменшити ті негативні наслідки, які відчувають на собі мирні жителі Донбасу, – наголосила голова ОБСЄ.

Анн Лінде підкреслила, що порушення режиму всеосяжної тиші з боку бойовиків призводять до жертв та поранень серед українських військових: натомість серед цивільного населення втрат значно менше.