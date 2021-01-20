Как получить пособие по безработице — инструкция

Для того, чтобы оформить пособие по безработице, необходимо встать на учет в Государственный центр занятости.

Для регистрации понадобятся следующие документы:

украинский внутренний паспорт;

идентификационный код налогоплательщика;

документы о среднем и/или высшем образовании;

трудовая книжка.

Также возьмите с собой банковскую карту. Каждый областной центр занятости сотрудничает с разными банками, поэтому карта любого банка может не подойти. Чаще всего центры занятости сотрудничают с Ощадбанком.