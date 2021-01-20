Как получить пособие по безработице — инструкция

ШАГ 1. Собираем пакет документов
Для того, чтобы оформить пособие по безработице, необходимо встать на учет в Государственный центр занятости.
Для регистрации понадобятся следующие документы:
- украинский внутренний паспорт;
- идентификационный код налогоплательщика;
- документы о среднем и/или высшем образовании;
- трудовая книжка.
Также возьмите с собой банковскую карту. Каждый областной центр занятости сотрудничает с разными банками, поэтому карта любого банка может не подойти. Чаще всего центры занятости сотрудничают с Ощадбанком.
— Заранее позаботьтесь об изготовлении банковской карты — при регистрации сотрудник центра занятости обязательно попросит предоставить реквизиты для осуществления выплат, — заметил юрист-консультант Евгений Романюк.
ШАГ 3. Не забываем о дополнительных документах
Речь идет о различных справки, есть только в отдельных категорий лиц.
Внутренне перемещенным лицам понадобятся:
- справка переселенца;
- любой документ, подтверждающий увольнение с предыдущего места работы — нотариально заверенное заявление, выписка из Единого госреестра юридических и физических лиц или соответствующее решение суда.
Членам личного крестьянского хозяйства — справка о выходе или прекращения ведения деятельности. Ее по месту нахождения может предоставить городской или сельский совет.
Бывшим работникам силовых, правоохранительных или военных государственных структур — военно-учетный документ с указанием даты постановки на учет в вийськкомисариати.
— При наличии нужно сделать копии военного билета и справки МСЭК (документ, подтверждающий инвалидность лица).
Если возможно, возьмите справку с последнего места работы с размером вашей зарплаты — от нее будет зависеть размер помощи от центра занятости, — заверил Евгений Романюк.
ШАГ 3. Обращаемся в ближайший центр занятости
Согласно украинскому законодательству, зарегистрироваться в центре занятости можно независимо от места прописки и фактического проживания.
— Позаботьтесь, чтобы в вашей папке были все копии необходимых документов, в том числе реквизиты банковской карты. В бумагах укажите свой мобильный номер, чтобы сотрудник центра занятости мог с вами связаться в случае недостачи документов или их успешного оформления, — советует Евгений Романюк.
Связаться с просьбой о регистрации с центром занятости можно и по электронной почте: в зависимости от места проживания, можно направить копии документов на одну из указанных электронных почт.
Также на время карантина Государственный центр занятости открыл дополнительные горячие линии для граждан.
ШАГ 4. Ожидаем выплату
Если все документы были поданы правильно и с вами связался сотрудник центра занятости, можно ожидать пособие по безработице.
По телефону специалист, отталкиваясь от информации из предоставленных документов, расскажет, на какую сумму помощи вы сможете рассчитывать.
Максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырех прожиточных минимумов, то есть не более 9 080 грн в месяц.
Размер выплаты зависит от трудового стажа и вашей средней зарплаты:
- до 2 лет стажа — 50 процентов зарплаты;
- от 2 до 6 лет — 55 процентов;
- от 6 до 10 лет — 60 процентов;
- свыше 10 лет — 70 процентов.
— 29 марта Кабмин упростил процедуру получения пособия по безработице на период карантина. Теперь назначение выплат по безработице центры занятости будут осуществлять не на восьмой день после регистрации, а сразу, с первого дня.
Карьерный советник должен связаться с вами и ответить на все вопросы, — в заключение добавил юрист.