Як отримати допомогу з безробіття – інструкція

Йдеться про різноманітні довідки, які є лише у окремих категорій осіб.

Внутрішньо переміщеним особам знадобляться:

довідка переселенця;

будь-який документ, що підтверджує звільнення з попереднього місця роботи – нотаріально завірена заява,витяг з Єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб або відповідне рішення суду.

Членам особистого селянського господарства – довідка про вихід чи припинення ведення діяльності. Її за місцем знаходження може надати міська чи селищна рада.

Колишнім працівникам силових, правоохоронних чи військових державних структур – військово-обліковий документ із зазначенням дати взяття на облік у військкомісаріаті.