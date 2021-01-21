НБУ дал прогноз ВВП на 2021 год

Национальный банк Украины оценил падение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021 году.

По оценкам НБУ, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%). Также там отметили, что после прохождения жесткой фазы карантина падение валового продукта замедлилось до 3,5% в третьем квартале. Этот же тренд сохранился в четвертом квартале.

Карантинные ограничения в ноябре имели незначительное влияние на деловую активность.

Также в НБУ обозначили, что реальный ВВП по итогам 2020 года составит 4,079 трлн грн по сравнению с 3,975 трлн грн в 2019-м, а в 2021 году этот показатель прогнозируется на уровне 4,58 трлн грн, в 2022 — 5,015 трлн грн, в 2023 — 5,474 трлн грн.

По прогнозам Национального банка Украины, в ближайшие три года экономика Украины будет расти на уровне 4%. В 2021 году экономика почти наверстает все потери, которые принесла пандемия коронавируса, и вырастет на 4,2%.

Инфляция в Украине

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% до 7%.

Об этом сообщили в НБУ во время брифинга 21 января.

В Нацбанке ожидают ее возвращения до 5% в 2022 году.