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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Передача утримуваних громадян України через Медведчука зупинена – Кравчук

Процес передачі частини утримуваних громадян України голові політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктору Медведчуку зупинено, оскільки літак, який мав привезти цих осіб, не вилетів.

Передача утримуваних громадян України через Медведчука зупинена – Кравчук

Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

– Це питання вже зупинилося, і дуже просто: той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру?

Це ж не просто подорож на конях – це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може, – сказав він в ефірі програми Дійові особи.

Кравчук наголосив, що питання пересування, повернення громадян – це питання не Медведчука, це – питання України.

– Я не знаю, можливо, окрім Української держави, є ще якась маленька держава Медведчука. Не може приватна особа займатися питаннями такого масштабу без держави, а якщо вона береться за це або це підтримує Росія, це означає лише одне: зробити навколо конкретної людини піар для того, щоб підняти її авторитет, – пояснив він.

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Окрім Людмили Денісової, на зустрічі також був присутній очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Під час виступу очільниця ОБСЄ Анн Лінде запевнила, що в конфлікті з РФ беззаперечно підтримує Україну.

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