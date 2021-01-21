Передача утримуваних громадян України через Медведчука зупинена – Кравчук

Процес передачі частини утримуваних громадян України голові політради партії Опозиційна платформа – За життя Віктору Медведчуку зупинено, оскільки літак, який мав привезти цих осіб, не вилетів.

Про це повідомив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

– Це питання вже зупинилося, і дуже просто: той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру?

Це ж не просто подорож на конях – це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може, – сказав він в ефірі програми Дійові особи.