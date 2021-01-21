Посол України у Сполучених Штатах Америки Володимир Єльченко, який був присутній під час церемонії інавгурації 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні, розповів, що українська сторона працює над реалізацією запрошення новообраного очільника США до Києва, а також над можливим візитом Володимира Зеленського до Вашингтона.

— Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією, – відповів дипломат запитання про можливий візит Байдена до України.

За словами Єльченка, спершу має відбутися телефонний контакт президентів. Українська сторона вже працює на цим та очікує, що це станеться досить швидко.

Також Єльченко додав, що попередній очільник США Дональд Трамп просто не був обізнаний із ситуацією в Україні, а Джо Байден набагато краще знає нашу державу.

— У цьому є як плюси так і, певні мінуси. Знаючи особисто багатьох політиків та інформацію про Україну з перших рук, він буде більш прискіпливо ставитися до тих питань, де ми, скажімо, відстаємо від графіку. В першу чергу – це боротьба з корупцією, де пора від слів переходити до справи. І друге – це реформа судової системи. Не лише проблема із КСУ, бо у США розуміють, що її не можливо розв’язати якимось законом чи указом, але й йдеться про реформу всієї судової системи.

Дипломат додав, що без цих реформ серйозний американський бізнес в Україну не прийде, адже вони відчувають себе незахищеними.

Єльченко зауважив, що коли в новій адміністрації США відбудуться призначення посадовців, зокрема на українському напрямі, розпочнеться більш предметна робота.

Президент України Володимир Зеленський під час перегляду інавгурації 46-го президента США висловив надії, що стосунки між Україною та США покращаться. Також він висловив готовність запросити Джо Байдена до Києва.