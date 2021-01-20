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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Жду встречи в Киеве: Зеленский об инаугурации Байдена в США

Владимир Зеленский готов пригласить нового президента США Джо Байдена в Киев.

Об этом президент Украины написал в своем Twitter.

Зеленский выразил надежды, что отношения между Украиной и США улучшатся.

На фото рядом с президентом стоит временный поверенный в делах США Кристина Квин. Позади них на большом экране транслируется инаугурация Джо Байдена.

— Наблюдаем за инаугурацией нового президента США в новом офисе на Банковой. Я буду рад приветствовать Джо Байдена в славном Киеве. Уверен, наши отношения улучшатся.

Инаугурация Байдена

20 января в США проходит инаугурация Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Перед присягой на трибуне выступили американские певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага.

Из-за пандемии коронавируса количество присутствующих на инавгурации была ожидаемо низкой.

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