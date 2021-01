Жду встречи в Киеве: Зеленский об инаугурации Байдена в США

Владимир Зеленский готов пригласить нового президента США Джо Байдена в Киев.

Об этом президент Украины написал в своем Twitter.

Зеленский выразил надежды, что отношения между Украиной и США улучшатся.

На фото рядом с президентом стоит временный поверенный в делах США Кристина Квин. Позади них на большом экране транслируется инаугурация Джо Байдена.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced ???????? ???????? pic.twitter.com/OZNMejEJ3l

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021