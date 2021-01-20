Жду встречи в Киеве: Зеленский об инаугурации Байдена в США

Владимир Зеленский готов пригласить нового президента США Джо Байдена в Киев.

Об этом президент Украины написал в своем Twitter.

Зеленский выразил надежды, что отношения между Украиной и США улучшатся.

На фото рядом с президентом стоит временный поверенный в делах США Кристина Квин. Позади них на большом экране транслируется инаугурация Джо Байдена.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced ???????? ???????? pic.twitter.com/OZNMejEJ3l — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

— Наблюдаем за инаугурацией нового президента США в новом офисе на Банковой. Я буду рад приветствовать Джо Байдена в славном Киеве. Уверен, наши отношения улучшатся.

Инаугурация Байдена

20 января в США проходит инаугурация Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Перед присягой на трибуне выступили американские певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага.

Из-за пандемии коронавируса количество присутствующих на инавгурации была ожидаемо низкой.