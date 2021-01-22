Институт когнитивного моделирования консультирует грузинскую партию Единое национальное движение

В ходе парламентской избирательной кампании команда украинского Института когнитивного моделирования стала консультантом грузинской партии Единое национальное движение в части социальных технологий и диджитал-стратегии.

— Наша компания работает над повышением качества технологий коммуникации политиков, госструктур и общественных организаций. Мы рады, что реализовали возможность экспортировать услуги, предоставляемые украинской компанией за границу, — заявил основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

И добавил, что для них важно, чтобы политики и общественные деятели, независимо от региона получали возможность свободного общения с аудиторией через современные инструменты с понятными месседжами. Более того, это был определенный организационный челендж — дистанционная работа в избирательном проекте в пандемию — с которым они успешно справились.

В свою очередь, пресс-служба Единого национального движения сообщила, что целью проекта, реализованного совместно с украинской компанией, являлось создание условий для реализации права грузинских избирателей на доступ к информации о программе и деятельности политической силы с помощью диджитал-инструментов и социальных медиа.

В том числе, Институт когнитивного моделирования исследовал общественное мнение и адаптировал месседжи и форматы передачи информации целевым группам избирателей.

— У нас есть определенный набор и система социальных инструментов, которые работают независимо от объектов и территорий и требуют только корректировок и адаптации под отдельные проекты. Нам очень приятно, что наша команда смогла показать системную работу в сотрудничестве с грузинскими партнерами, где политические и социальные процессы являются достаточно активными, – подчеркнула СЕО Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая.

Институт когнитивного моделирования осуществляет коммуникационное сопровождение Минцифры, Минздрава. В партнерстве с Facebook общей информационной кампанией ИКМ по пандемии было охвачено 15 млн украинцев, а в сотрудничестве с Google – 6,7 млн. ИКМ создал крупнейшее в Украине и четвертое в мире сообщество в Viber и Telegram о COVID-19 Коронавірус_інфо, аудитория которого насчитывает 3,5 млн человек.

Также Институт запустил информационную кампанию #залишайсясвідомим, создал национальную платформу бесплатной психологической поддержки Розкажи мені, Viber-сообщество Школа_інфо.

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