Інститут когнітивного моделювання консультує грузинську партію Єдиний національний рух

Під час парламентської виборчої кампанії команда українського Інституту когнітивного моделювання була консультантом грузинської партії Єдиний національний рух щодо соціальних технологій і діджитал-стратегії.

– Наша компанія працює над підвищенням якості технологій комунікації політиків, державних структур та громадських організацій. Ми раді, що реалізували можливість експортувати послуги, що надаються українською компанією за кордон, – заявив засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

І додав, що для них важливо, щоб політики та громадські діячі, незалежно від регіону мали можливість вільного спілкування з аудиторією через сучасні інструменти зі зрозумілими меседжами. Ба більше, це був певний організаційний челендж – дистанційна робота у виборчому проекті в пандемію, з якою вони успішно впоралися.

У свою чергу прес-служба Єдиного національного руху повідомила, що метою проекту, реалізованого спільно з українською компанією, було створення умов для реалізації права грузинських виборців на доступ до інформації про програму та діяльність політичної сили за допомогою діджитал-інструментів і соціальних медіа.

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Зокрема, Інститут когнітивного моделювання досліджував громадську думку і адаптував меседжі та формати передання інформації цільовим групам виборців.

-У нас є певний набір і система соціальних інструментів, які працюють незалежно від об’єктів і територій і потребують лише коригуванння й адаптації під окремі проекти. Нам дуже приємно, що наша команда змогла показати системну роботу у співпраці з грузинськими партнерами, де політичні та соціальні процеси є доволі активними, – наголосила СЕО Інституту когнітивного моделювання Світлана Павелецька.

Інститут когнітивного моделювання здійснює комунікаційний супровід Мінцифри, МОЗ. У партнерстві з Facebook загальною інформаційною кампанією ІКМ стосовно пандемії було охоплено 15 млн українців, а у співпраці з Google – 6,7 млн. ІКМ створив найбільшу в Україні й четверту в світі спільноту у Viber і Telegram про Covid-19 Коронавірус_інфо, аудиторія якого налічує 3,5 млн людей.

Також Інститут запустив інформаційну кампанію #залишайсясвідомим, створив національну платформу безкоштовної психологічної підтримки Розкажи мені, Viber-спільноту Школа_інфо.

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