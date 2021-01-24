Стабилизировали ситуацию: Степанов о результатах локдауна

Благодаря локдауну в Украине с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом и разгрузить медицинскую систему.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— Нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением составлял примерно 29 тыс., то сегодня цифра составляет 18 651 человек, — отметил Степанов.

Карантин в Украине

Локдаун в Украине заканчивается 24 января, после чего в стране начнет действовать адаптивный карантин. По всей стране вернутся ограничения оранжевой карантинной зоны.

Что будет после январского локдауна, сколько еще продлятся запреты и какие ограничения ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.