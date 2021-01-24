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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Стабілізували ситуацію: Степанов про результати локдауна

Завдяки локдауну в Україні з 8 до 24 січня вдалося стабілізувати ситуацію з коронавірусом і розвантажити медичну систему.

Стабілізували ситуацію: Степанов про результати локдауна

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

– Нам вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити нашу медичну систему і медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою становив приблизно 29 тис., То на сьогодні цифра становить 18 651, – зазначив Степанов.

Стабілізували ситуацію: Степанов про результати локдауна

Карантин в Україні

Локдаун в Україні завершується 24 січня, після чого в країні почне діяти адаптивний карантин. По всій країні повернуться обмеження помаранчевої карантинної зони.

Що буде після січневого локдауну, скільки ще триватимуть заборони і які обмеження чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УНІАН

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