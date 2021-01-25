В Украине по состоянию на 25 января самые высокие показатели заболеваемости Covid-19 зафиксировали в Запорожской, Николаевской, Черновицкой областях, а также в Киеве.

За 14 дней самый высокий показатель заболеваемости коронавируса зафиксировали в Запорожской области — 346,9 на 100 тыс. населения, в Николаевской области — 308,7, Черновицкой области — 293,6 и в Киеве — 292,6.

В целом средний показатель в Украине — 197 на 100 тыс. населения.

В то же время самый низкий показатель заболеваемости в течение 14 дней зафиксирован в Кировоградской области — 77,5 на 100 тыс. населения и Херсонской области — 120,1.

В Николаевской области также высокий уровень загруженности коек в больницах — 38,5%.

Всего в Украине уровень загруженности коек в больницах составляет 28,1%, в Киеве — 28,5%.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 2 516 людей, общее число заболевших увеличилось до 1 194 328 человек. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146).