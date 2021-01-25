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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Локдаун закончился: какие ограничения и запреты действуют в Украине с 25 января

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие карантинные запреты будут действовать в Украине с 25 января по 28 февраля.

коронавірус, карантин

Эту информацию во время брифинга 25 января озвучил глава ведомства Максим Степанов.

— Мы возвращаемся к ограничениям, которые действовали до 8 января. Они будут действовать по 28 февраля, — отметил Максим Степанов.

Хотя карантин в Украине ослабили, однако ряд ограничений сохраняются.

Что запрещается:

  • посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме заведений общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;
  • посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находятся более 50% его учеников и персонала;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий, спектаклей, праздников с учениками с более одной группы, класса, в присутствии посетителей;
  • проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания банкетов, мастер-классов;
  • прием посетителей в музеях, галереях, если в залах присутствует более одного человек на 10 кв. м;
  • проведение массовых культурных, социальных, рекламных, спортивных мероприятий с участием более 20 человек и с несоблюдением дистанции в 1,5 м (исключение — официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата, работа органов власти);
  • работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% зала;
  • перевозки пассажиров в общественном транспорте в большем количестве, чем гарантирует наличие сидячих мест;
  • проведения дискотек, работа ночных клубов.
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Карантин в Украине

25 января в Украине прекратил действовать локдаун, который вводили с 8 до 24 числа.

Украина вернулась к мерам оранжевой зоны адаптивного карантина.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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