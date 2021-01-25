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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Локдаун закінчився: які обмеження та заборони діють в Україні з 25 січня

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, які карантинні заборони діятимуть в Україні з 25 січня до 28 лютого.

коронавірус, карантин

Цю інформацію під час брифінгу 25 січня озвучив очільник відомства Максим Степанов.

– Ми повертаємося до обмежень, які діяли до 8 січня. Вони діятимуть до 28 лютого, – зазначив Максим Степанов.

Хоча карантин в Україні послабили, однак низка обмежень зберігається.

Що забороняється:

  • відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
  • відвідування закладів освіти, коли на самоізоляції перебуває понад 50% його учнів та персоналу;
  • проведення у закладах освіти масових заходів, вистав, свят з учнями з понад однієї групи, класу, за присутності відвідувачів;
  • проведення у розважальних закладах та закладах громадського харчування банкетів, майстер-класів;
  • приймання відвідувачів у музеях, галереях, якщо у залах перебуває понад одна особа на 10 кв. м;
  • проведення масових культурних, соціальних, рекламних, спортивних заходів за участю понад 20 осіб та з недотриманням дистанції у 1,5 м (виняток – офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату, робота органів влади);
  • робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% залу;
  • перевезення пасажирів у громадському транспорті у більшій кількості, ніж гарантує наявність сидячих місць;
  • проведення дискотек, робота нічних клубів.
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Карантин в Україні

25 січня в Україні припинив діяти локдаун, який запроваджували з 8 до 24 числа.

Україна повернулася до заходів помаранчевої зони адаптивного карантину.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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