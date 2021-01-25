Украина обжаловала полномочия российской делегации в ПАСЕ

Украина в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации России.

В Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали Украины — полномочия делегации РФ официально были обжалованы. Соответствующее решение было поддержано 38 голосами при необходимых 30. Сейчас вопрос передан на дальнейшее рассмотрение соответствующих комитетов ПАСЕ.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

— Есть! Достаточное количество делегатов Ассамблеи нас поддержали! Полномочия российской делегации официально обжалованы, — написал Гончаренко.

По его словам, теперь этот вопрос пойдет в Мониторинговый комитет, где будет подготовлен доклад, и в Процедурный комитет для подготовки мысли.

Кроме того, он отметил, что после этого подготовлены доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения.

ПАСЕ

29 января 2020 года ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, отклонив предложение представителей Украины и стран-партнеров по ограничений.

Представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк отметил, что возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы свидетельствует о незаинтересованности основных стран-членов поставить Россию на место как страну-агрессора.