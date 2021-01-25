Україна оскаржила повноваження російської делегації в ПАРЄ

Україна в ПАРЄ оскаржила повноваження делегації Росії.

У Парламентській асамблеї Ради Європи підтримали Україну – повноваження делегації РФ офіційно були оскаржені. Відповідне рішення було підтримане 38 голосами за необхідних 30. Наразі питання передано на подальший розгляд відповідних комітетів ПАРЄ.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

– Є! Достатня кількість делегатів Асамблеї нас підтримали! Повноваження російської делегації офіційно оскаржені, – написав Гончаренко.

За його словами, тепер це питання піде у Моніторинговий комітет, де буде підготовлена доповідь, та у Процедурний комітет для підготовки думки.

Також він зазначив, що після цього підготовлені доповідь та думка будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення.

ПАРЄ

29 січня 2020 року ПАРЄ ратифікувала повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію представників України та держав-партнерів щодо обмежень.

Представник України при Раді Європи Борис Тарасюк зазначив, що повернення російської делегації в Парламентську Асамблею Ради Європи свідчить про незацікавленість основних країн-членів поставити Росію на місце як країну-агресора.