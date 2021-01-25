Украинская 200-гривневая банкнота среди номинантов конкурса Банкнота года

Украинская банкнота четвертого поколения номиналом в 200 гривен вошла в перечень ежегодных номинантов международного конкурса Банкнота года, которое организует Международное общество банкнот (IBNS).

На победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, которые были выпущены в 2020 году. Количество претендентов на победу может возрасти, поскольку срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021 года.

— Среди критериев, имеющих значение для жюри конкурса Банкнота года — художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы, — сообщили в НБУ.

Банкноту ввели в обращение 25 февраля 2020 года — в день рождения украинской писательницы и поэтессы Леси Украинки.

На аверсе банкноты портрет Леси Украинки перемещенный в центр банкноты. Ранее ее изображение находилось с правой стороны. На реверсе 200 гривен изображена Въездная башня Луцкого замка — самое старое сооружение города. Рядом с ней ясень.

Банкнота напечатана на тонированной бумаге со светлорозовым оттенком. Элементы защиты купюры — многотоновые, водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, оконная защитная лента, элемент SPARK в форме стилизованного изображения водяной лилии, рельефные элементы, латентное изображение и микротексты.

Кроме элементов защиты для визуального определения, банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

Кроме гривны на победу претендуют банкноты выпущены национальными банками Таиланда, Арубы, Шотландии, Англии, Северной Ирландии, Багам, Мексики, Ливана, Индонезии, Катара. С полным перечнем номинантов можно ознакомиться здесь.