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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Гривна вошла в пятерку недооцененных валют мира — индекс Биг-Мака

Украинский гривну отнесли в список наиболее недооцененных валют мира.

По индексу Биг-Мака, валюта находится в конце списка.

Сейчас украинская гривна недооценена на 61,1%, Биг-Мак в стране стоит 62 гривны, а американский бургер в США — $5,66. Если разделить первую сумму на вторую, то получается — 10,95. Таким должен быть курс доллара в Украине, согласно индексу Биг-Мака.

Читайте: Гривна может укрепиться прогноз курса доллара на 2021

Наиболее недооцененной валютой стал ливанский фунт, а переоцененной — швейцарский франк.

Рейтинг по индексу Биг-Мака начали высчитывать и составлять с 1986 года. При расчетах сравнивают стоимость обычного бургера в США и других странах.

Курс гривны в Украине

В течение 2020 года курс гривны в Украине колебался.

За этот период украинская валюта потеряла свои позиции.

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Источник: The Economist

Фото: Dreamstime

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