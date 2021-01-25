В Верховной Раде 25 января обсудят закон об экстренной вакцинации от Covid-19 препаратами, которые не прошли все стадии испытаний.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко в комментарии Фактам ICTV.

— Это упрощенная процедура регистрации вакцин, ведь сейчас нет финальных результатов эффективности вакцин. Евросоюз, США, Канада, Великобритания уже используют препараты в рамках экстренной вакцинации. Думаю, в Верховной Раде большинство поддержит этот закон, — отметил Корниенко.

Благодаря этому решению Украина сможет использовать вакцины Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm и AstraZeneca.

По словам Корниенко, сейчас в Украине не урегулирован вопрос экстренной вакцинации, но этот закон поможет создать правовое поле для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики Covid-19.

Проект Закона №4613 о внесении изменений в Закон Украины О лекарственных средствах по государственной регистрации лекарственных средств под обязательства зарегистрирован в парламенте 19 января по инициативе народного депутата Михаила Радуцкого.

К слову, в Киеве уже началась подготовка к вакцинации. Сейчас в области уже создали 23 мобильные бригады, которые будут проводить прививки на первом этапе.

Прежде всего прививки против коронавируса проведут людям, которые находятся в зоне критического риска. Это медработники мобильных групп, госпитальных баз, экстренной скорой помощи, а также лабораторий, в которых проводят тестирование на Covid-19. Кроме медиков, в первую очередь будут вакцинировать также работников и воспитанников домов-интернатов.

Вакцинация в Украине

В Минздраве Украины ожидают, что легальная вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке ближе к лету 2021 года. Но согласно плану вакцинации населения против коронавируса, все граждане Украины должны быть вакцинированы за деньги государства.

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