У Верховній Раді 25 січня обговорять закон про екстрену вакцинацію від Covid-19 препаратами, які не пройшли всі стадії випробувань.

Про це повідомив заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко у коментарі Фактам ICTV.

– Це спрощена процедура реєстрації вакцин, адже нині немає фінальних результатів ефективності вакцин. Євросоюз, США, Канада, Велика Британія вже використовують препарати в межах екстренної вакцинації. Думаю, у Верховній Раді більшість підтримає цей закон, – зазначив Корнієнко.

Завдяки цьому рішенню Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm та AstraZeneca.

За словами Корнієнка, зараз в Україні не врегульоване питання екстреної вакцинації, але цей закон допоможе створити правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики Covid-19.

Проект Закону №4613 про внесення змін до Закону України Про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання зареєстровано у парламенті 19 січня за ініціативи народного депутата Михайла Радуцького.

До слова, у Києві вже почалася підготовка до вакцинації. Наразі в області вже створили 23 мобільні бригади, які проводитимуть щеплення на першому етапі.

Насамперед щеплення проти коронавірусу проведуть людям, які перебувають у зоні критичного ризику інфікування. Це медпрацівники мобільних груп, госпітальних баз, екстреної швидкої допомоги, а також лабораторій, у яких проводять тестування на Covid-19. Окрім медиків, у першу чергу вакцинуватимуть також працівників і вихованців будинків-інтернатів.

Вакцинація в Україні

У МОЗ України очікують, що легальна вакцина проти коронавірусу з’явиться на комерційному ринку ближче до літа 2021 року. Але згідно з планом вакцинації населення проти коронавірусу, усі громадяни України мають бути вакциновані за гроші держави.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.