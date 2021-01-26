На Львовщине обнаружили хантавирус

Во Львовской области у жителя Дрогобычского района обнаружили хантавирус. Мужчина обратился в инфекционную больницу с высокой температурой и болями в мышцах.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко. Среди симптомов у пациента также были мелкие кровоизлияния и уменьшение количества мочи.

Врачи диагностировали у мужчины острое инфекционное заболевание — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую вызывает хантавирус. Пациента уже выписали из больницы домой.

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Хантавирус не передается от человека к человеку. До сих пор этого заболевания во Львовской области не было.

Обычно хантавирусом болеют грызуны. Однако люди могут заразиться через контакт с крысой, в частности при вдыхании испарений их выделений.

Для избежания заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки. Также следует тщательно мыть руки и все овощи, фрукты и консервацию, которую принесли из погреба.

Что известно о хантавирусе

Хантавирус — семейство вирусов, которые могут передаться человеку от грызунов. Болезнь начинается с лихорадки, озноба, боли в мышцах или желудочно-кишечных симптомов.

Впоследствии может прогрессировать и представлять угрозу для жизни. Симптомы хантавируса обычно появляются через 2-4 недели после заражения.

24 марта 2020 года в Китае, откуда распространилась вспышка Сovid-19, зафиксировали смерть человека от хантавируса. Уже в ноябре первый случай хантавируса подтвердили в Германии.