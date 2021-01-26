На Львівщині виявили хантавірус

У Львівській області у мешканця Дрогобицького району виявили хантавірус. Чоловік звернувся до інфекційної лікарні з високою температурою та болями у м’язах.

Про це повідомила головний санітарний лікар Львівщини Наталія Тімко. Серед симптомів у пацієнта були також дрібні крововиливи та зменшення кількості сечі.

Лікарі діагностували у чоловіка гостре інфекційне захворювання – геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, яку спричиняє хантавірус. Пацієнта вже виписали з лікарні додому.

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Хантавірус не передається від людини до людини. Дотепер цього захворювання у Львівській області не було.

Зазвичай хантавірусом хворіють гризуни. Проте люди можуть заразитися через контакт зі щуром, зокрема під час вдихання випарів їхніх виділень.

Для уникнення захворювань, які можуть передавати гризуни, лікарі радять під час роботи з землею надягати рукавиці. Також варто ретельно мити руки та всі овочі, фрукти та консервацію, яку принесли з погреба.

Що відомо про хантавірус

Хантавірус – сімейство вірусів, яке може передатися людині від гризунів. Хвороба починається з лихоманки, ознобу, болю у м’язах або шлунково-кишкових симптомів.

Згодом може прогресувати та становити загрозу для життя. Симптоми хантавірусу зазвичай з’являються через 2-4 тижні після зараження.

24 березня 2020 року в Китаї, звідки поширився спалах Сovid-19, зафіксували смерть людини від хантавірусу. Вже в листопаді перший випадок хантавірусу підтвердили в Німеччині.