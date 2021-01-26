Министерство здравоохранения запускает программу медицинских гарантий с 1 апреля 2021 года, которая будет покрывать расходы на химиотерапию и другие медицинские услуги для онкобольных.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 26 января.
— Во втором и четвертом квартале 2021 года планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться к лечению онкобольных в Украине, — отметил министр.
В программу медицинских гарантий будут входить такие пакеты:
- химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;
- терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;
- лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.
Степанов отметил, что это полностью новый пакет услуг по специфическому лечению, который лучше ввести отдельно.
Кроме того министр сообщил, что состоится также повышение соответствующих тарифов. В 2021 году за услуги химиотерапевтического лечения тариф поднимут с 17,8 тыс. грн до 25,5 тыс. грн с соответствующими коэффициентами, которые применяются для лечения взрослых и детей.
— Например, за готовность оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет соответствующий коэффициент к этой сумме 3,55%, — рассказал Степанов.
Также с 1 апреля 2021 года будут менять подходы к лечению онкобольных, добавлять новые пакеты и сводить коэффициенты.
Лечение онкологии в Украине
В январе Министерство здравоохранения внесло девять новых позиций для лечения онкозаболеваний в номенклатуру лексредств для закупок за бюджет 2021 года.
В перечень из 67 лекарств добавили еще девять новых позиций.