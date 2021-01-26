PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Будет покрывать лечение онкобольных: в Минздраве анонсировали новую программу медгарантий

Министерство здравоохранения запускает программу медицинских гарантий с 1 апреля 2021 года, которая будет покрывать расходы на химиотерапию и другие медицинские услуги для онкобольных.

Будет покрывать лечение онкобольных: в Минздраве анонсировали новую программу медгарантий

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 26 января.

— Во втором и четвертом квартале 2021 года планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться к лечению онкобольных в Украине, — отметил министр.

В программу медицинских гарантий будут входить такие пакеты:

  • химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;
  • терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;
  • лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.
Читайте
Онкология и роды: какая медицинская помощь не отменяется из-за Covid-19

Степанов отметил, что это полностью новый пакет услуг по специфическому лечению, который лучше ввести отдельно.

Кроме того министр сообщил, что состоится также повышение соответствующих тарифов. В 2021 году за услуги химиотерапевтического лечения тариф поднимут с 17,8 тыс. грн до 25,5 тыс. грн с соответствующими коэффициентами, которые применяются для лечения взрослых и детей.

— Например, за готовность оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет соответствующий коэффициент к этой сумме 3,55%, — рассказал Степанов.

Также с 1 апреля 2021 года будут менять подходы к лечению онкобольных, добавлять новые пакеты и сводить коэффициенты.

Лечение онкологии в Украине

В январе Министерство здравоохранения внесло девять новых позиций для лечения онкозаболеваний в номенклатуру лексредств для закупок за бюджет 2021 года.

В перечень из 67 лекарств добавили еще девять новых позиций.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка