Министерство здравоохранения запускает программу медицинских гарантий с 1 апреля 2021 года, которая будет покрывать расходы на химиотерапию и другие медицинские услуги для онкобольных.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 26 января.

— Во втором и четвертом квартале 2021 года планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться к лечению онкобольных в Украине, — отметил министр.

В программу медицинских гарантий будут входить такие пакеты:

химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях;

терапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей;

лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.

Степанов отметил, что это полностью новый пакет услуг по специфическому лечению, который лучше ввести отдельно.

Кроме того министр сообщил, что состоится также повышение соответствующих тарифов. В 2021 году за услуги химиотерапевтического лечения тариф поднимут с 17,8 тыс. грн до 25,5 тыс. грн с соответствующими коэффициентами, которые применяются для лечения взрослых и детей.

— Например, за готовность оказывать медицинскую помощь детям до 18 лет будет соответствующий коэффициент к этой сумме 3,55%, — рассказал Степанов.

Также с 1 апреля 2021 года будут менять подходы к лечению онкобольных, добавлять новые пакеты и сводить коэффициенты.

Лечение онкологии в Украине

В январе Министерство здравоохранения внесло девять новых позиций для лечения онкозаболеваний в номенклатуру лексредств для закупок за бюджет 2021 года.

В перечень из 67 лекарств добавили еще девять новых позиций.