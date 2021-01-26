Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4157, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Документ передбачає внесення змін до ст. 270 КК України, якою запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки, якщо це спричинило виникнення пожежі або аварії, яка заподіяла шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі.

Штрафувати пропонують за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, зокрема, використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

Наразі штрафи за порушення пожежної безпеки становлять від 8,55 грн до 119 грн, для посадових осіб – до 170 грн. Згідно з новим законопроектом №4157, пропонується встановити такі штрафи:

за порушення пожежної безпеки – 510 – 1 700 грн, для посадових осіб і ФОПів – 850-3 400 грн;

за завідомо неправдивий виклик аварійної, поліції, швидкої допомоги – 3 400-10 200 грн;

невиконання приписів, розпоряджень та постанов контролюючих органів – 1 020-3 400 грн.

Ухвалення відповідного законопроекту наразі актуальне як ніколи. Адже 21 січня у будинку для літніх людей у Харкові сталася пожежа, яка забрала життя 16 людей.

Серед основних версій називають необережне поводження з вогнем і електроприладами у побуті та

замикання електромережі.

Не відкидають також версію підпалу. Наразі триває слідство, четверо людей затримані.