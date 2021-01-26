В Украине будут отмечать День тренера 19 июля. 26 января правительство согласовало проект указа президента Украины О Дне тренера.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Он отметил, что профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должно быть.

— Мы глубоко ценим вклад тренеров в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как и человек, который сделал меня тем, кем я есть сегодня. Все мои высокие результаты благодаря моим наставникам, — отметил Вадим Гутцайт.

19 июля выбрали для празднования Дня тренера из-за того, что в этот день 1996 года Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.

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Новые праздники в Украине

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ежегодном праздновании Дня территориальной обороны Украины.

Праздник будут отмечать в первое воскресенье октября.

День территориальной обороны Украины призван подчеркивать важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины.