В Україні відзначатимуть День тренера 19 липня. 26 січня уряд погодив проект указу президента України Про День тренера.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Він зазначив, що професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов’язково повинно бути.

– Ми глибоко цінуємо внесок тренерів у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Всі мої високі результати завдяки моїм наставникам, – наголосив Вадим Гутцайт.

19 липня обрали для святкування Дня тренера через те, що у цей день 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда.

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Нові свята в Україні

У вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про щорічне святкування Дня територіальної оборони України.

Свято відзначатимуть у першу неділю жовтня.

День територіальної оборони України покликаний відзначати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.