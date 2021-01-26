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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

В Україні відзначатимуть нове свято

В Україні відзначатимуть День тренера 19 липня. 26 січня уряд погодив проект указу президента України Про День тренера.

В Україні відзначатимуть нове свято

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Він зазначив, що професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов’язково повинно бути.

 – Ми глибоко цінуємо внесок тренерів у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Всі мої високі результати завдяки моїм наставникам, – наголосив Вадим Гутцайт.

19 липня обрали для святкування Дня тренера через те, що у цей день 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда.

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У вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про щорічне святкування Дня територіальної оборони України.

Свято відзначатимуть у першу неділю жовтня.

День територіальної оборони України покликаний відзначати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.

Джерело: Урядовий портал

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