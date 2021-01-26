Новая пленарная неделя стартует в Верховной Раде 26 января 2021 года. Работу нардепы традиционно начнут в 10.00.

Во время заседания парламентарии должны рассмотреть изменения в закон О лекарственных средствах относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. Изменения инициировал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Также в Раде будут голосовать во втором чтении за проект закона о народовластии через всеукраинский референдум.

Парламентарии планируют 26 января внести изменения в Уголовный кодекс. В проекте закона говорится об усилении ответственности за уголовные правонарушения против журналистов.

В Верховной Раде также планируют принять изменения в Налоговый кодекс. Речь идет о налогообложении товаров, которые отправляются международными почтовыми отправлениями.

Кнопкодавство в Раде