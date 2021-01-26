Новая пленарная неделя стартует в Верховной Раде 26 января 2021 года. Работу нардепы традиционно начнут в 10.00.
Во время заседания парламентарии должны рассмотреть изменения в закон О лекарственных средствах относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. Изменения инициировал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Также в Раде будут голосовать во втором чтении за проект закона о народовластии через всеукраинский референдум.
Парламентарии планируют 26 января внести изменения в Уголовный кодекс. В проекте закона говорится об усилении ответственности за уголовные правонарушения против журналистов.
В Верховной Раде также планируют принять изменения в Налоговый кодекс. Речь идет о налогообложении товаров, которые отправляются международными почтовыми отправлениями.
Кнопкодавство в Раде
Для борьбы с кнопкодавством в Верховной Раде создадут несколько механизмов.
В частности, в зале уже отключили все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться. Также разрабатывают механизм, который позволит голосовать депутату только со своего места.
В декабре 2019 года Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавство. С тех пор за нарушение нардепов могут штрафовать на 3-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. — 85 тыс. грн).