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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Всеукраинский референдум и новые налоги: повестка дня Рады 26 января

Новая пленарная неделя стартует в Верховной Раде 26 января 2021 года. Работу нардепы традиционно начнут в 10.00.

Верховная Рада Украины

Во время заседания парламентарии должны рассмотреть изменения в закон О лекарственных средствах относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. Изменения инициировал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Также в Раде будут голосовать во втором чтении за проект закона о народовластии через всеукраинский референдум.

Парламентарии планируют 26 января внести изменения в Уголовный кодекс. В проекте закона говорится об усилении ответственности за уголовные правонарушения против журналистов.

В Верховной Раде также планируют принять изменения в Налоговый кодекс. Речь идет о налогообложении товаров, которые отправляются международными почтовыми отправлениями.

Кнопкодавство в Раде

Для борьбы с кнопкодавством в Верховной Раде создадут несколько механизмов.

В частности, в зале уже отключили все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться. Также разрабатывают механизм, который позволит голосовать депутату только со своего места.

В декабре 2019 года Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавство. С тех пор за нарушение нардепов могут штрафовать на 3-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. — 85 тыс. грн).

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