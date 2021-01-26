Новий пленарний тиждень стартує у Верховній Раді 26 січня 2021 року. Роботу нардепи традиційно розпочнуть о 10.00.

Під час засідання парламентарії мають розглянути зміни до закону Про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання. Зміни ініціював голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

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Також у Раді голосуватимуть у другому читанні за проект закону про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Парламентарі планують 26 січня внести зміни до Кримінального кодексу. У проекті закону йдеться про посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти журналістів.

У Верховній Раді також планують ухвалити зміни до Податкового кодексу. Йдеться про оподаткування товарів, які надсилаються міжнародними поштовими відправленнями.

Кнопкодавство у Раді

Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів.

Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.

У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).