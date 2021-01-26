За яких умов в Україні можуть знову закрити школи – Ляшко

На території України завершився локдаун, проте у країні все ще діють обмеження помаранчевої карантинної зони. Нехтування заходами безпеки можуть знову призвести до заборони відвідування шкіл.

З 25 січня школи повернулися до звичайного режиму роботи, проте уряд закликає дотримуватися протиепідемічних норм. Факти ICTV розповідають, за яких умов в Україні знову можуть закрити школи.

Умови закриття шкіл

на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або працівників навчального закладу;

перевищення епідемічного порогу на грип та ГРВІ.

У випадку перевищення епідпорогу уряд може заборонити працювати школам в окремих регіонах. Після перевищення рівня 483 хворих на 100 тис. громадян школи можуть закрити.

Станом на 26 січня, показник захворюваності на ГРВІ становить понад 330 хворих на 100 тис. людей. Це на 31,45% менше епідемічного порогу, розрахованого для України.

Грип в Україні

З 11 до 17 січня включно на грип в Україні захворіли 125 779 людей, з них майже 30% – діти до 17 років. Госпіталізовували 5 286 людей, серед яких понад 20% дітей.

Також у 20 пацієнтів виявили грипоподібне захворювання та у 203 пацієнтів — тяжку гостру респіраторну інфекцію.

Джерело: Віктор Ляшко