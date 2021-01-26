Действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% украинцев, уверенных в своем выборе, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22 января.

Среди тех, кто определился с выбором, 15,7% проголосовали бы за лидера партии Европейская солидарность, пятого президента Петра Порошенко.

За лидера Всеукраинского объединения Батькивщина Юлию Тимошенко отдали бы свой голос 11,8% людей, за лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко — 11%.

Что касается партий, то в Раду могли бы пройти семь политсил: Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина, Слуга народа, Сила и честь, Голос и Украинская стратегия Гройсмана.

По результатам аналогичного опроса КМИС, проведенного с 17 по 23 декабря прошлого года, Зеленского были готовы поддержать около 27% украинцев.

Опрос проводился 22 января 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера и охватил 1005 респондентов.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.