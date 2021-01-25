День рождения Зеленского 2021: итоги работы и шансы на второе президентство

25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения — ему исполняется 43 года.

Факты ICTV рассказывают об итогах работы главы государства за год, за что его критикуют, и имеет ли он шансы на второй президентский срок.

Президентские обещания — что удалось выполнить?

2020 год стал для президента Владимира Зеленского не настолько плодотворным, как 2019-й. Парламент уже не мог похвастаться турборежимом и громкими законами, которые бы получили большую поддержку среди общества, как, к примеру, отмена неприкосновенности для депутатов или принятие документа об импичменте.

В то же время 2020-й стал настоящим испытанием для команды президента. Новая реальность, вызванная коронавирусом, заставляла каждый раз искать эффективные решения.

Но, как показал декабрьский опрос от Социологической группы Рейтинг, главе государства все же удалось справиться с некоторыми вызовами и получить наибольший среди политиков уровень доверия от украинцев в ​​41%. Кроме того, по итогам года деятельностью Владимира Зеленского остались довольны 32% граждан.

Едва ли не главным или, как его назвали в Офисе президента, историческим достижением прошлого года стало выполнение обещания президента о формировании прозрачного рынка земли. В марте 2020-го Верховная Рада приняла соответствующий закон и сделала шаг к этому.

Поэтому уже с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрных земель, что позволяет гражданам Украины свободно распоряжаться своей собственностью.

В своей предвыборной программе Владимир Зеленский говорил и о легализации игорного бизнеса в Украине. Став президентом, в 2019 году он подтвердил свое намерение, заявив о легализации азартных игр, в частности казино в пятизвездочных отелях, чтобы стимулировать туристическое развитие возле Черного моря.

И уже в июле 2020 года Рада таки приняла закон, который разрешает проведение азартных игр в казино, через интернет, в залах игровых автоматов.

Программу Большое строительство, в рамках которой президент в свое время пообещал за период каденции обновить 25 тыс. км украинских дорог, вспоминали в прошлом году очень часто, но в основном в негативном свете. Все потому, что деньги на строительство часто выделяли из фонда, который был создан для борьбы с коронавирусом.

Представители власти не раз говорили, что потребности, для которых создавали фонд, удалось удовлетворить, поэтому остальные средства была возможность перераспределить. Тем не менее президент в 2020 году двигался в направлении выполнения и этого обещания, поскольку по состоянию на конец года в Укравтодоре сообщили о почти 4 тыс. км отремонтированных дорог.

Несколько сложнее команде Владимира Зеленского было бороться с пандемией. Но все же ему удалось сдержать два своих обещания и во время весеннего локдауна организовать кредитные каникулы для бизнеса.

А в конце 2020 года были приняты три президентских законопроекта, чтобы помочь предпринимателям во время действия карантина в Украине.

Они предусматривали выплату 8 тыс. грн застрахованным работникам, которые потеряли часть зарплаты или дохода, списание и откладывание налогового долга для налогоплательщиков, и направление средств с Covid-фонда на материальную помощь застрахованным лицам, если их бизнес пострадает.

Почему Владимир Зеленский подвергался критике в 2020-м?

На рейтинг президента и критику больше всего повлияла пандемия коронавируса, в частности введение локдауна весной, карантина выходного дня осенью и усиление ограничительных мер после рождественских праздников уже в 2021 году.

Все это нанесло сильный ущерб малому бизнесу, среди которого было много сторонников президента. В результате сотни недовольных предпринимателей в разных городах вынуждены были даже выйти на массовые протесты в конце года.

Вместе с тем, некоторые нардепы от президентской фракции Слуга народа успели отличиться скандальными заявлениями или действиями, что также не могло не вызвать негативную реакцию общества.

Чего только стоит нарушение карантина рестораном Велюр, владельцем которого является нардеп Слуги народа Николай Тищенко или звезда мемов Евгений Брагарь, который советовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги. Такие ситуации точно не были преимуществом и для рейтинга самого президента.

К концу года ситуация ухудшилась из-за скандального решения Конституционного суда, когда было полностью отменено уголовное наказание за недостоверное декларирование и фактически парализована работа Национального агентства по противодействию коррупции.

Оно сразу вызвало беспокойство у западных партнеров Украины. Тогда Владимир Зеленский предложил уволить всех судей КСУ, но его предложение начали критиковать, объясняя, что это противоречит Конституции.

Позже нардепы приняли компромиссный закон, который предусматривает не уголовную ответственность, но все же наказание за недостоверное декларирование имущества. В конце года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи. В КСУ такое решение назвали незаконным.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Александру Тупицкому. Судью обвиняют в даче ложных показаний и препятствовании работе правоохранительных органов. Поэтому ситуация вокруг КСУ остается напряженной.

Поводом для критики Владимира Зеленского также стал скандал вокруг Олега Татарова — заместителя главы Офиса президента. Его считают причастным к делу о завладении имуществом Национальной гвардии на 81 млн грн.

Другими фигурантами по делу является заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат (по совместительству — бывший конечный бенефицар ООО Укрбуд Девелопмент).

В декабре 2020-го НАБУ сообщило Татарову о подозрении, после чего он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей. В то же время Владимир Зеленский заявил, что не считает Татарова коррупционером, но уверен в том, что он должен доказать, что ни чем не виноват.

Есть ли у Зеленского шансы на второй президентский срок?

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV говорит, что, как правило, президенты и их команды решают, стоит ли еще раз баллотироваться, в конце третьего года каденции. Эксперт прогнозирует, что Владимир Зеленский будет решать, участвовать ли в выборах, в конце следующего года.

— Шансы у него есть. Критикуют у нас всех президентов. Кроме того, если говорить о рейтингах Зеленского, то по сравнению с результатами, которые были у его предшественников, у действующего президента они выше. Ведь сегодня за него в первом туре готова проголосовать примерно такая же доля избирателей, как в 2019 году, что дает ему возможность опережать потенциальных конкурентов, — объясняет Фесенко.

В то же время же политолог отмечает, что президент особо обращает внимание на компетентность кадров, которых назначают на высокие должности. Поэтому уже примерно год одним из критериев отбора кандидатов является успешный политический или административный опыт.

Сам Владимир Зеленский пока не говорил о планах на вторую каденцию. Но в ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что действующий глава государства может пойти на второй президентский срок, поскольку пришел к выводу, что одного недостаточно, чтобы восстановить страну.

Фото: Офіс президента, Dreamstime, Укравтодор, Save ФОП