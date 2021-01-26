Чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 19,8% українців, упевнених в своєму виборі, якби в найближчу неділю проходили вибори президента України.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22 січня.

Серед тих, хто визначився з вибором, 15,7% проголосували б за лідера партії Європейська солідарність, п’ятого президента Петра Порошенка.

За лідера Всеукраїнського об’єднання Батьківщина Юлію Тимошенко віддали б свій голос 11,8% людей, за лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойко – 11%.

Що стосується партій, то в Раду могли б пройти сім політсил: Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина, Слуга народу, Сила і честь, Голос і Українська стратегія Гройсмана.

За результатами аналогічного опитування КМІС, проведеного з 17 до 23 грудня минулого року, Зеленського були готові підтримати близько 27% українців.

Опитування проводилося 22 січня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера і охопило 1005 респондентів.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.