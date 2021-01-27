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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция 27 января

Заседание Верховной Рады состоится 27 января. Традиционно оно начнется в 10.00. В среду народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и во втором чтении.

Верховна Рада

В первом чтении депутаты рассмотрят изменения в законы о Государственной службе и Национальной гвардии.

Также предусмотрено вопрос внесения изменений в Налоговый, Водный и Кодекса гражданской защиты.

Во втором чтении парламентарии будут голосовать за изменения в закон Об Антимонопольном комитете.

Также будут рассматривать некоторые законы относительно их соответствия законодательству Европейского Союза.

Кнопкодавство у Раді

Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів.

Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.

У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).

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