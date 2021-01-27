Засідання Верховної Ради відбудеться 27 січня. Традиційно воно розпочнеться о 10.00. У середу народні депутати розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

У першому читанні депутати розглядатимуть зміни до законів про Державну службу та Національну гвардію.

Також передбачено питання внесення змін до Податкового, Водного та Кодексу цивільного захисту.

У другому читанні парламентарі голосуватимуть за зміни до закону Про Антимонопольний комітет.

Також розглядатимуть деякі закони щодо їхньої відповідності із законодавством Європейського Союзу.

Кнопкодавство у Раді

Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів.

Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.

У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).