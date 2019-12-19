У Верховній Раді підтримали законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за голосування за іншого народного депутата.

19 грудня у Верховній Раді відбулося голосування за проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення персонального голосування народними депутатами.

Законопроект №2148 підтримав 261 народний депутат, двоє виступили проти ухвалення рішення.



























Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство / 7 фотографий

Зазначений законопроект вводить кримінальну відповідальність для нардепів за голосування будь-яким методом замість іншого народного депутата.

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За кнопкодавство нардепів штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).

– З огляду на суспільний резонанс, ті факти, які відбуваються у залі, ми вважаємо, що кримінальне право має виконати свою превенцію і запобігти такому правопорушенню, – сказав народний депутат Олександр Бакумов.

Досудове розслідування за фактами кнопкодаства проводитимуть слідчі органів ДБР.

До слова, двоє народних депутатів з фракції Слуга народу заплатили штраф близько 40 тис. грн за кнопкодавство.