МИД хочет запретить въезд в Украину российскому журналисту Тиграну Кеосаяну

МЗСМинистерство иностранных дел Украины инициирует процедуры для запрета на въезд российского журналиста Тиграна Кеосаяна из-за посещения временно оккупированного Донецка.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментируя посещения Донецка тремя российскими пропагандистами — Маргаритой Симонян, Тиграном Кеосаяном и Романом Бабаяном.

— Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы “русского мира” на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну въезжать в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездные, — написал Николенко.

27 января член делегации Трехсторонней контактной группы Денис Казанский сообщил, что российские пропагандисты Симоньян, Кеосаян и Бабаян прибыли в Донецк, чтобы провести там форум “русский Донбасс”. Так называемый форум там должен состояться 28 января.

Санкций против главного редактора пропагандистского канала RT Маргариты Симонян ввели еще в мае 2016 года. Ей запрещен въезд в Украину.

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Сама Симоньян тоже не упустила случая похвастаться своим приездом на временно не подконтрольную территорию Украины. В соцсетях она выложила снимок, который был сделан на фоне таблички с названием города Донецк.

Пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину

Российскому ведущему и журналисту Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года, после посещения Киева.

Госпогранслужба приняла соответствующее решение после появления в СМИ сообщений о незаконном посещения Корчевниковым временно оккупированного Крыма.

Источник: Oleg Nikolenko