Міністерство закордонних справ України ініціює процедури для заборони на в’їзд російського журналіста Тиграна Кеосаяна через відвідування тимчасово окупованого Донецька.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи відвідування Донецька трьома російськими пропагандистами – Маргаритою Симонян, Тиграном Кеосаяном та Романом Бабаяном.

— Російські пропагандисти прибули до Донецька. Напевно, скріпи “руського миру” на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку з діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну в’їжджати в Україну. Симонян і Бабаян давно нев’їзні, – написав Ніколенко.

27 січня член делегації Тристоронньої контактної групи Денис Казанський повідомив, що російські пропагандисти Симонян, Кеосаян та Бабаян прибули до Донецька, щоб провести там форум “російський Донбас”. Так званий форум там має відбутися 28 січня.

Санкцій проти головного редактора пропагандистського каналу RT Маргарити Симонян ввели ще у травні 2016 року. Їй заборонений в’їзд в Україну.

Сама Симонян теж не втратила нагоди похизуватися своїм приїздом на тимчасово непідконтрольну Україною територію. У соцмережах вона виклала знімок, який був зроблений на тлі таблички із назвою міста Донецьк.

Пропагандисту Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну

Російському ведучому та журналісту Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на три роки, після відвідин Києва.

Держприкордонслужба ухвалила відповідне рішення після появи у ЗМІ повідомлень про незаконне відвідування Корчевніковим тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Oleg Nikolenko