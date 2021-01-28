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Факты / Украина
Людмила Богданова |

На Донбассе за сутки 10 нарушений режима тишины

За прошедшие сутки, 27 января, в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений тишины. Враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Павлополь из минометов, гранатометов, пулемета и стрелкового оружия.

Донбас, ООС

Обстрелы также зафиксировали неподалеку Богдановки, Водяного, Зайцевого и в пригороде Авдеевки и Марьинки. Бойцы ВСУ также открывали огонь в ответ.

Потерь среди украинской армии нет, о нарушении сообщено ОБСЕ. По состоянию на утро 28 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

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Обострение в зоне ООС

Украинские бойцы фиксируют обострение обстрелов на Донбассе с понедельника 25 января. Это связывают с ротацией российских наемников и поставками новых партий боеприпасов.

Источник: Штаб ООС

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