За прошедшие сутки, 27 января, в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений тишины. Враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Павлополь из минометов, гранатометов, пулемета и стрелкового оружия.

Обстрелы также зафиксировали неподалеку Богдановки, Водяного, Зайцевого и в пригороде Авдеевки и Марьинки. Бойцы ВСУ также открывали огонь в ответ.

Потерь среди украинской армии нет, о нарушении сообщено ОБСЕ. По состоянию на утро 28 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

Обострение в зоне ООС

Украинские бойцы фиксируют обострение обстрелов на Донбассе с понедельника 25 января. Это связывают с ротацией российских наемников и поставками новых партий боеприпасов.