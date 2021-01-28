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Факти / Україна
Людмила Богданова |

На Донбасі за добу 10 порушень режиму тиші

Минулої доби, 27 січня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень тиші. Ворог обстріляв позиції Збройних сил України поблизу населеного пункту Павлопіль з мінометів, гранатометів, кулемета та стрілецької зброї.

Донбас, ООС

Обстріли також зафіксували неподалік Богданівки, Водяного, Зайцевого та у передмісті Авдіївки та Мар’їнки. Бійці ЗСУ також відкривали вогонь у відповідь.

Втрат серед українського війська немає, про порушення повідомлено ОБСЄ. Станом на ранок 28 січня обстрілів на Донбасі не зафіксовано.

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Загострення в зоні ООС

Українські бійці фіксують загострення обстрілів на Донбасі з понеділка 25 січня. Це пов’язують з ротацією російських найманців та постачанням нових партій боєприпасів.

Джерело: Штаб ООС

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